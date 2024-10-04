Студенты Нового Уренгоя узнали о возможностях работы на Новопортовском месторождении

В новоуренгойском техникуме прошел День "Газпром нефти". Представители пяти предприятий презентовали второкурсникам перспективы работы в компании.

Как рассказали Накануне.RU студенты, знакомство с деятельностью ведущих компаний и непосредственное общение с ее сотрудниками позволило получить информацию из первых уст о прохождении практики и стажировки.

Так, учащиеся встретились со специалистами "Газпромнефть-Ямала". Нефтяники рассказали об особенностях Новопортовского месторождения в Арктике и возможностях построения карьеры в организации. На промысле используются современные технологии и оборудование, а сырье круглый год доставляют потребителям морским путем.

Также студенты узнали о быте вахтового персонала. Работники трудятся 30 дней на Крайнем Севере, где для них построен комфортабельный жилой комплекс со столовой, буфетом, а также современным спортивным залом.

Специалисты "Газпромнефть-Ямала" ответили и на вопросы студентов о возможности прохождения производственной практики, о востребованных специальностях, а также о программах развития молодых специалистов на предприятии. К примеру, для сотрудников, начинающих свой трудовой путь, действует корпоративная программа "Три рубежа" - это трехлетний комплекс мероприятий по адаптации, развитию профессиональных и личных качеств под руководством опытных наставников.

"Важно знакомить студентов профильных учебных заведений с нашим предприятием еще во время обучения. Это дает возможность молодым людям сформировать корректное представление об отрасли, а также определиться с перспективами реализации своего потенциала. Новый Уренгой для нас важный город, где мы выстраиваем партнерские отношения по разным направлениям. Это опорный пункт, откуда вахтовый персонал вылетает на работу на Новопортовское месторождение, и мы рассчитываем, что он станет ключевой локацией по формированию профессиональных кадров, в том числе среди перспективной молодежи", - подчеркнул заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Антон Отраднов.

Профориентационная работа со студентами "Газпром техникум Новый Уренгой" проводится на постоянной основе с целью привлечения в отрасль молодых кадров. Также "Газпром нефть" развивает сотрудничество с ямальскими образовательными учреждениями в рамках программ "Лига колледжей" и "Лига вузов".