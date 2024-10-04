04 Октября 2024
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

В 2025 году в России подорожает сидр из-за неурожая яблок, из которых делают напиток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных участников рынка.
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Как рассказал председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков, речь идет о снижении урожая в центральном, северном и северо-западном округах страны из-за майских заморозков. Именно эти регионы производят традиционный сидр, который состоит из свежих яблок, а не из концентрата яблочного сока, пояснил Казаков.

Например, в Псковской области, по его словам, в этом году было собрано лишь 30% от традиционного урожая. Нехватку урожая яблок объясняют тем, что в мае этого года регионы центральной России пострадали от аномально холодной погоды, которая погубила сельскохозяйственные культуры. Это не коснулось юга страны, но для производства сидра яблоки из южных регионов не подходят.

Подмосковный производитель сидра Максим Брехт согласен с данными о подорожании яблок и яблочного сока и сообщает, что они выросли почти в два раза. Так, в прошлом году литр яблочного сока стоил 25 руб., а в этом уже 50 руб., рассказал Брехт на основе проведенного им опроса почти 30 производителей сидра. По словам сооснователя "Токсовской сидрерии" Константина Шмолдаева, в северо-западном регионе урожай яблок составил всего 30–40% от традиционного объема. Сейчас яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, добавил Шмолдаев.

По данным Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, в прошлом году в России было произведено 8 млн дал сидра. При этом 97% от этого объема приходилось на сидр из концентрата, тогда как традиционный напиток из свежих яблок занимал не более 3%. В результате в следующем году рост цен на сидр составит до 20% в зависимости от производителя и конкретной ситуации в его регионе с сырьем.

Как ранее писало Накануне.RU, холодная весна и засушливая осень в этом году грозят также неурожаем зерна в России, по оценкам специалистов, уже произошло сокращение на 12,8%, то есть до 124,4 млн тонн, пшеницы — на 10,7%. Урожай кукурузы в России может оказаться худшим за шесть лет из-за засушливой погоды в южных регионах.

Теги: сидр, производство, цены


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