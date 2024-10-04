04 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Уже 17% родителей поздравляют с Днем учителя репетиторов

96% родителей поздравляют педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. Почти половина учителей признает, что им нравится получать подарки в этот день, говорится в исследовании "Золотого яблока" методом онлайн-анкетирования 900 учителей и родителей школьников всех классов. Причем все чаще родители поздравляют репетиторов.
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Родители положительно относятся к возможности делать подарки учителям. Так, 67% считают, что это возможность поблагодарить за его труд. Не любят этот праздник и ничего не дарят только 4% опрошенных родителей.

Учителя в основном отмечают, что родители были и остаются внимательны к этому празднику. Однако 30% отметили, что раньше родители уделяли этому больше внимания (10% - что меньше).

Прежде всего поздравляют с Днем учителя классного руководителя - так ответили 77%. Еще 27% указали на учителя по любимому предмету (можно было выбрать несколько ответов). При этом 17% родителей поздравляют репетиторов. Хотя это заметно меньше, чем у школьных учителей, эта цифра уже достаточно велика, чтобы констатировать смещение понятие учительства в сторону частных уроков.

Чаще всего учителям дарят цветы - почти 60%, кондитерские изделия - 15%. Третьим по желательности подарком среди учителей являются подарочные карты.

Интересно, что сами учителя более скромно оценивают стоимость ожидаемых подарков. Так, 55% называют сумму до 1500 рублей, 25% - до 3000, 14% - до 5000. Родители же настроены на более дорогие подарки: 31% - до 500 рублей, 36% - до 1000, 23% - до 3000 рублей. Дороже 3000 рублей готовы выложить 10% родителей. В среднем учителям комфортно было бы получить подарок на сумму около 2000 рублей, а родители согласны потратить около 1000, но в складчину, поэтому общая сумма подарка может быть существенной.

Отметим, что главного подарка - достойной зарплаты от государства - учителя никак не дождутся. И все чаще уходят в репетиторство, о чем свидетельствуют и результаты опроса. К тому же сами учителя считают репетиторство необходимым для успешной учебы. Так ответили 67% учителей.

Теги: учитель, репетитор, день учителя


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