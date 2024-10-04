Моор посовещался с новым уральским полпредом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал в первом рабочем совещании при новом уральском полпреде Артеме Жоге.

"Принял участие в первом рабочем совещании при полномочном представителе президента в УФО Артеме Жоге. Его представил первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Вместе с коллегами-губернаторами обсудили ключевые направления деятельности. Впереди – плодотворная работа на благо всей страны", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе состоялась "пересменка". Владимир Якушев, недавно назначенный секретарем генсовета "ЕР" и вице-спикером Совфеда, передал пост сменщику — теперь уже экс-спикеру парламента ДНР Артему Жоге. В церемонии поучаствовали губернаторы всех регионов УрФО. Жога отметил, что для него честь служить России на новом посту. Он уверен, что команда собралась сильная, в том числе губернаторская.