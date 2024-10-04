Глава Екатеринбурга утвердил проект застройки нового квартала в Академическом

Глава Екатеринбурга подписал постановление об утверждении проекта застройки квартала в Академическом районе. Речь идет об участке в границах улиц Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина – проспекта Академика Сахарова.

На площади а 16,32 га разместится 7,43 га жилой застройки. В 186,6 тыс. кв.м жилья будут проживать 6,2 тыс. человек.

Помимо этого, в квартале предусмотрена зона образовательных учреждений – 4,1 га (детский сад на 500 мест и школа на 1 тыс. 125 мест), зона инженерной инфраструктуры – 0,02 га и зона транспортной инфраструктуры – 4,77 га, включая два подземных паркинга по 600 машиномест в каждом.

В местах общего пользования появятся детские и воркаут-площадки, парк и зеленые зоны для прогулок и отдыха.

Построить новый квартал планируют до 2045 года.