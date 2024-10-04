На Урале прокуратура разбирается с многоквартирным домом, где нет воды и отопления

На Среднем Урале в разгар осени в многоквартирном доме нет ни отопления, ни воды. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о доме по улице Лермонтова в городе Карпинск. По данным СМИ, в нем расположено 12 квартир и нет централизованного отопления и водоснабжения. При этом в каждой квартире есть печное отопление.

Как уже выяснили в прокуратуре, администрацией города были приняты меры по разработке проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения по данному адресу. Однако из-за значительных затрат работы неоднократно откладывались.

В ведомстве заявили, что дадут правовую оценку полноте мер, принятых мэрией и управляющей компанией по обеспечению жителей дома коммунальными услугами и оперативному устранению нарушений.