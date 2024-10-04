Бортников: Вербовщики исполнителей теракта в "Крокусе" состояли в "Вилаят Хорасан"

Вербовщики исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" были участниками запрещенной в России террористической организации "Вилоят Хорасан". Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран - участниц СНГ.

"Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане", - заявил Бортников.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В ходе атаки погибли 145 человек и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

"Вилаят Хорасан" — международная джихадистская террористическая группировка, является подразделением "Исламского государства" (признано экстремистским и запрещено в РФ) в Афганистане. Группировка создана в 2015 году в ходе вербовки среди афганцев, пакистанцев, перебежчиков из "Талибана" (признано экстремистским и запрещено в РФ), "Аль-Каиды" (признано экстремистским и запрещено в РФ) и "Исламского движения Узбекистана" (признано экстремистским и запрещено в РФ). Во время вывода войск США из Кабула в августе 2021 года именно "Вилаят", как считается, организовал теракт в аэропорту Кабула. 5 сентября 2022 года организация организовала взрыв у посольства РФ в Кабуле, погибли пять человек, в том числе двое сотрудников дипмиссии.