На Южном Урале комплексно формируют экологическое благополучие: рекультивация свалок, мониторинг, работа с населением

04 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

На Южном Урале комплексно формируют экологическое благополучие: рекультивация свалок, мониторинг, работа с населением

«Полным ходом идет рекультивация магнитогорской свалки. Это крупнейший экологический проект для южной части региона. Держу на контроле, получаю видеосводки по ходу работ. Делюсь с вами — здесь хорошо виден масштаб», - написал в своем телеграмм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Летом глава региона лично посещал площадку работ по рекультивации левобережной городской свалки Магнитогорска. Обновление здесь идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в несколько этапов: технический и биологический. На техническом этапе провели переформирование тела свалки. Затем приступили к устройству изоляционного геосинтетического экрана: на месте свалки создается зеленый холм. Специалисты укладывают на склоны специальные сыпучие материалы, а затем поверх будет уложен плодородный слой почвы и территорию засеют многолетними травами. Параллельно создается система сбора и очистки фильтрата, а также обустраивается система сбора свалочного газа.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер подчеркивает: «У нас есть опыт в регионе по рекультивации таких крупных объектов. Свалка выбрасывала в год около 17 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это сравнимо с промышленным предприятием. Плюс постоянные пожары в летнее время дополнительно давали нагрузку. Объект крайне востребованный и даст существенную долю снижения общих выбросов в Магнитогорске. Очень важно, чтобы все ваши обязательства были соблюдены к ноябрю».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, магнитогорская городская левобережная свалка эксплуатировалась с 1957 по 2022 годы. За это время здесь накопилось более 5 млн кубических метров отходов. В июле 2022 года прием отходов был закрыт, рекультивация началась весной 2023 года.

Сейчас работы в завершающей стадии. Общий объем финансирования составляет 2 млрд руб.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«На сегодня работы вышли на финишную прямую. Подрядчик отлично справляется с заданием. Изменена геометрия свалки. Произошло переформатирование тела свалки, уложены все защитные слои, установлено оборудование по газоудалению. Все это происходит под контролем управления экологии города Магнитогорска, общественности Магнитогорска, Минэкологии региона»,— рассказал депутат Законодательного собрания Михаил Махов.

Стоит отметить, что власти Южного Урала вопрос экологического благополучия держат на постоянном контроле. Кроме масштабных рекультиваций, формируется система мер постоянного контроля за ситуацией. В промышленных центрах – Челябинске и Магнитогорске – за выбросами следит система мониторинга: 19 стационарных станций Росгидромета и региональных, плюс станции промышленных предприятий, малогабаритные и передвижные станции.

В регионе активно внедряется система раздельного сбора мусора, идет работа по формированию экологической грамотности населения, особенно молодежи.

детский экологический форум, челябинская команда(2023)|Фото: t.me/poolN74

Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко не сомневается, что Южный Урал движется в правильном направлении в сфере экологического благополучия.

«Радует, что власти Челябинской области это понимают [необходимость создания благоприятной экологической среды – Примечание редакции], а потому наряду с усилиями по улучшению экологической ситуации в регионе, особое внимание уделяют профильному воспитанию школьников и молодежи», - отмечает Евгений Савченко.

Напомним, меньше, чем через две недели в Челябинск снова съедутся юные экологи почти со всей страны. Южный Урал уже второй раз будет принимать Всероссийский детский экологический форум.

Теги: алексей текслер, рекультивация магнитогорской свалки, экологическое благополучие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети