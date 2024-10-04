На Южном Урале комплексно формируют экологическое благополучие: рекультивация свалок, мониторинг, работа с населением

«Полным ходом идет рекультивация магнитогорской свалки. Это крупнейший экологический проект для южной части региона. Держу на контроле, получаю видеосводки по ходу работ. Делюсь с вами — здесь хорошо виден масштаб», - написал в своем телеграмм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Летом глава региона лично посещал площадку работ по рекультивации левобережной городской свалки Магнитогорска. Обновление здесь идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в несколько этапов: технический и биологический. На техническом этапе провели переформирование тела свалки. Затем приступили к устройству изоляционного геосинтетического экрана: на месте свалки создается зеленый холм. Специалисты укладывают на склоны специальные сыпучие материалы, а затем поверх будет уложен плодородный слой почвы и территорию засеют многолетними травами. Параллельно создается система сбора и очистки фильтрата, а также обустраивается система сбора свалочного газа.

Алексей Текслер подчеркивает: «У нас есть опыт в регионе по рекультивации таких крупных объектов. Свалка выбрасывала в год около 17 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это сравнимо с промышленным предприятием. Плюс постоянные пожары в летнее время дополнительно давали нагрузку. Объект крайне востребованный и даст существенную долю снижения общих выбросов в Магнитогорске. Очень важно, чтобы все ваши обязательства были соблюдены к ноябрю».

Напомним, магнитогорская городская левобережная свалка эксплуатировалась с 1957 по 2022 годы. За это время здесь накопилось более 5 млн кубических метров отходов. В июле 2022 года прием отходов был закрыт, рекультивация началась весной 2023 года.

Сейчас работы в завершающей стадии. Общий объем финансирования составляет 2 млрд руб.

«На сегодня работы вышли на финишную прямую. Подрядчик отлично справляется с заданием. Изменена геометрия свалки. Произошло переформатирование тела свалки, уложены все защитные слои, установлено оборудование по газоудалению. Все это происходит под контролем управления экологии города Магнитогорска, общественности Магнитогорска, Минэкологии региона»,— рассказал депутат Законодательного собрания Михаил Махов.

Стоит отметить, что власти Южного Урала вопрос экологического благополучия держат на постоянном контроле. Кроме масштабных рекультиваций, формируется система мер постоянного контроля за ситуацией. В промышленных центрах – Челябинске и Магнитогорске – за выбросами следит система мониторинга: 19 стационарных станций Росгидромета и региональных, плюс станции промышленных предприятий, малогабаритные и передвижные станции.

В регионе активно внедряется система раздельного сбора мусора, идет работа по формированию экологической грамотности населения, особенно молодежи.

Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко не сомневается, что Южный Урал движется в правильном направлении в сфере экологического благополучия.

«Радует, что власти Челябинской области это понимают [необходимость создания благоприятной экологической среды – Примечание редакции], а потому наряду с усилиями по улучшению экологической ситуации в регионе, особое внимание уделяют профильному воспитанию школьников и молодежи», - отмечает Евгений Савченко.

Напомним, меньше, чем через две недели в Челябинск снова съедутся юные экологи почти со всей страны. Южный Урал уже второй раз будет принимать Всероссийский детский экологический форум.