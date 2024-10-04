04 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Римский папа ввел "грех против мигрантов"

Римский папа-иезуит Франциск во время покаянной молитвы в Риме 1 октября ввел в учение Римо-католической церкви (РКЦ) семь новых грехов, в том числе потив мигрантов. Грехи представлены в рамках подготовки к Синоду, которому будет делегирована часть полномочий по управлению РКЦ.
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Во время молитвы семь кардиналов зачитали каждый из грехов, среди которых можно выделить грех против женщин, семьи и молодежи, грех против соборности и, наконец, грех против творения, коренных народов и мигрантов.

Первый направлен на поддержку разных форм феминизма и гендерной идеологии, что прямо или завуалированно продвигается Ватиканом уже много лет. Грех против соборности введен с целью закрепления нового учения, которое десятки лет разрабатывалось совместно с Фанаром и озвучено накануне важного шага к объединению, который намечен на 2025 год. Это будет, скорее всего, взаимное признание таинств. Само учение о синодальности (соборности) состоит в том, чтобы объединить идею главенства римского папы с идеей соборности в православии. То есть православный мир в лице Фанара заключает унию с Ватиканом, как бы не предавая православие, но признавая первенство римского папы, которое он якобы имел в первом тысячелетии (учение Ватикана).

Грех против мигрантов, видимо, направлен на идеологическую поддержку миграции как явления. Историк Андрей Фурсов считает, что Ватикан строит единую мировую религию, где народы должны потерять свою уникальность, а сам папа станет неким верховным жрецом. Так, в тексте молитвы папа явным образом противопоставил суверенитет стран "ценности личности" мигрантов.

"С чувством стыда я прошу прощения за то, что принял участие в глобализации безразличия к трагедиям, которые превращают морские пути и границы между странами с пути надежды на путь смерти для стольких мигрантов. Ценность личности всегда выше ценности границ", — заявил он.

Ранее он критиковал Венгрию за непрвильное отношение к мигрантам, которых, по его мнению, надо привечать. Говорил, что мигранты нужны для поддержки рождаемости. А в итальянских СМИ было опубликовано расследование того, что Франциск и глава конференции епископов РКЦ Италии кардинал Маттео Дзуппи финансировали нелегальную миграцию по морю.

Теги: грех, мигранты, папа римский, франциск


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