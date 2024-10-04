ФСБ перекрыла два незаконных канала по завозу мигрантов в Екатеринбург

Свердловские контрразведчики перекрыли два канала незаконной миграции в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ по Свердловской области, установлены две гражданки России 44 и 45 лет, организовавших незаконное пребывание иностранцев в столице Урала.

"За вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц. Результатом противоправной деятельности задержанных явилось незаконное пребывание на территории нашей страны более 600 представителей из стран Восточной Азии", - отметили в УФСБ.

Следственным подразделением ведомства возбуждены два уголовных дела по статье "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Свердловской области было найдено 90 так называемых "резиновых" домов и квартир – их обнаружили специалисты ЕМУП "Спецавтобаза". Так, в Екатеринбурге нашли частный дом, где "живут" больше 200 человек.