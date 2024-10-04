Новый уральский полпред рассказал, зачем идёт СВО

Уральский полпред Артем Жога, общаясь с журналистами после церемонии представления, сообщил, что бойцы защищают на полях специальной военной операции право других жителей России вести обычную, мирную жизнь.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Артема Жогу спросили, как он относится к тому, что одни люди бьются в окопах, а другие в Москве или других городах спокойно ходят по кафе — в общем, ведут размеренную жизнь.

Новый полпред ответил, что такие вопросы были и ранее. При этом никто не отменял такие события, как свадьбы, дни рождения. По его мнению, участники спецоперации как раз отстаивают право других жителей страны вести такую жизнь.

Напомним, 3 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В ходе личной встречи президент РФ заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК.