Застрявшие в лимане на Камчатке косатки наконец-то уплыли в открытое море

На Камчатке спасли и выпустили в море косаток, застрявших несколько раз в лимане в районе села Устьевое.

Операция началась еще 2 октября. В ней участвовали спасатели МЧС и волонтеры. Всего 30 человек. Видео спасения опубликовало региональное МЧС.

Четверо млекопитающих попали на отмель в среду утром. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться.

Весь день косаток поливали водой в ожидании прилива, люди вручную перемещали их на глубину. 3 октября стало известно, что животные достигли глубины и вышли в открытое море, но вечером того же дня их вновь нашли на мели.

Тогда команда начала перемещение семьи косаток к устью, чтобы они могли выйти в открытое море. Сегодня, 4 октября, спасатели и волонтеры смогли сдвинуть косаток на глубину, где животные могут плыть самостоятельно.

Все четыре особи уплыли в открытое море. За ними будут продолжать следить, чтобы ЧП не повторилось снова.