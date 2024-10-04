04 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Гурулев предложил ввести налог на бездетность

Депутат Государственной думы, а по совместительству генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что в России необходимо вернуть налог на бездетность. Это предложение он озвучил в эфире телеканала "Царьград".
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Парламентарий отметил, что при этом не стоит задачи как-то уязвить граждан, по каким-то причинам не желающих рожать.

"Да, хотелось бы ввести налог на бездетность. Но я не то, что предлагаю — я хотел бы, чтобы это было. Конечно, будут лупить меня за идею. А как же? Либералы первые. Со свистом. Да мне фиолетово. Вот оно есть как есть. Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно. Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил", — пояснил Гурулев.

Преимущество подобной инициативы депутат видит в том, что деньги с налога можно вложить в модернизацию детских домов в России.

Генерал Андрей Гурулёв также высказался по поводу обсуждения законодательной инициативы, запрещающей пропаганду чайлдфри:

Комментируя законопроект, Гурулев указал на то, что движение "чайлдфри" пришло в Россию с Запада, который, по словам генерала, пытается навязать чуждые России ценности.

Напомним, ранее в Госдуме уже пообещали не возвращать советский налог на бездетность. По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, это было бы несправедливо, поскольку многие люди не могут иметь детей по медицинским показаниям, и "у нас много ситуаций, когда не по желанию нет детей". Вместе с тем, Буцкая призвала заботиться о репродуктивном здоровье с детства, девочкам делать прививки от краснухи, которая может нести смертельную опасность во время беременности, а мальчикам — от свинки — это заболевание может стать фактором бесплодия для мужчины.

Теги: Налог, инициатива, депутат


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