"Мы с Жогой плотно общаемся". Якушев представил губернаторам УрФО нового полпреда

В резиденции полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе в Екатеринбурге состоялась "пересменка". Ранее занимавший пост полпреда Владимир Якушев, ныне работающий секретарем генсовета "ЕР", передал пост сменщику - теперь уже экс-спикеру парламента ДНР Артему Жоге. В церемонии поучаствовали губернаторы всех регионов УрФО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жога родился в Магаданской области, там учился в школе, поэтому знает Север", - сказал Якушев, приводя детали биографии Жоги.

Экс-полпред напомнил, что Жога - отец Героя России Владимира, который погиб, выводя из-под огня жителей Волновахи. Назначенец обучался по программе "Время героев".

"Уверен, что приобретенный им опыт позволит Артёму Владимировичу эффективно исполнять обязанности полпреда. Мы в последнее время плотно общаемся, я погрузил его в жизнь УрФО. Люди здесь надежные. От всё души желаю вам успеха", - сказал Владимир Якушев.

Жога отметил, что для него честь служить России на новом посту. Он уверен, что команда собралась сильная, в том числе губернаторская. Он вспомнил, что посещал Югру, которая ему очень понравилась. Политик отметил, что каждый работает на своем направлении, у каждого - свой фронт.

"Моя задача - сохранять и приумножать развитие Уральского федерального округа. Главное - люди, у которых на Урале стальной стержень. Уверен, что мы сработаемся. Будем работать, работать и ещё раз работать", - сказал Жога.

Первое время его рабочий график останется таким же, как у предшественника.

3 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В ходе личной встречи президент РФ заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК, добавил глава государства.