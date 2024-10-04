Кашпировский потребовал публичных извинений от доктора наук Черниговской

Экстрасенс Анатолий Кашпировский потребовал публичных извинений от доктора наук, учёного-психолингвиста Татьяны Черниговской. Он грозится тем, что, если она не опубликует опровержений её слов, он подаст в суд и будет требовать 15 тыс. долларов за ущерб, пишет SHOT.

Ранее нейробиолог Татьяна Черниговская прокомментировала возобновление карьеры популярного в 90-е годы Кашпировского. По ее мнению, у деятельности гипнотизера нет научной основы. Она также считает, что популярность услуг Кашпировского объясняется не его профессионализмом как психотерапевта, а человеческой психологией.

Татьяна Черниговская — учёный в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания. Доктор биологических наук и филологических наук, профессор. Создатель первой в России учебной специализации "Психолингвистика". Ей 77 лет.