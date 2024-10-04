04 Октября 2024
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Масштабная модернизация поликлиники в Солнечном продолжается

В Солнечном продолжается первый этап капитального ремонта здания поликлиники. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Здесь уже полностью обновили кровлю и фасад объекта. Сейчас подрядчик осуществляет ремонт входной группы и производит работы по оборудованию подъемника на второй этаж. После приступит ко второму этапу капремонта, который пройдет уже внутри здания.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Стоимость всех работ составляет порядка 30 млн рублей, их заказчиком выступает управление капитального строительства Югры", - пояснил Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Поликлиника в Солнечном относится к Сургутской районной поликлинике, ее персонал обслуживает примерно 13 тысяч жителей поселения. Причем, как взрослые, так и детей. Прием в поликлинике ведут терапевты, педиатры и узкие специалисты.

(2024)|Фото: https://t.me/AATrubetskoy/971?single

"В Сургутском районе департамент здравоохранения Югры за последние годы модернизировал несколько объектов. Ранее после капремонта открылась поликлиника в Барсово, были построены фельдшерско-акушерские пункты в Локосово и Русскинской, сегодня идет ремонт больницы в Лянторе и реконструкция больницы в Федоровском", - отмечает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Теги: полклиника, андрей трубецкой, департамент здравоохранения югры, капремонт


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