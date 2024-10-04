Масштабная модернизация поликлиники в Солнечном продолжается

В Солнечном продолжается первый этап капитального ремонта здания поликлиники. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Здесь уже полностью обновили кровлю и фасад объекта. Сейчас подрядчик осуществляет ремонт входной группы и производит работы по оборудованию подъемника на второй этаж. После приступит ко второму этапу капремонта, который пройдет уже внутри здания.

"Стоимость всех работ составляет порядка 30 млн рублей, их заказчиком выступает управление капитального строительства Югры", - пояснил Андрей Трубецкой.

Поликлиника в Солнечном относится к Сургутской районной поликлинике, ее персонал обслуживает примерно 13 тысяч жителей поселения. Причем, как взрослые, так и детей. Прием в поликлинике ведут терапевты, педиатры и узкие специалисты.

"В Сургутском районе департамент здравоохранения Югры за последние годы модернизировал несколько объектов. Ранее после капремонта открылась поликлиника в Барсово, были построены фельдшерско-акушерские пункты в Локосово и Русскинской, сегодня идет ремонт больницы в Лянторе и реконструкция больницы в Федоровском", - отмечает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.