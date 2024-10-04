Один из фигурантов дела "Титановой долины" пытался досрочно выйти на свободу

В Екатеринбурге суд отказал в досрочном освобождении из колонии экс-заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. Бывший чиновник, осужденный за мошенничество и посредничество во взяточничестве, просил заменить лишение свободы более мягким наказанием.

Напомним, в 2021 году фигурант громкого дела "Титановой долины", бывший замминистра экономики Свердловской области Шилиманов был приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 13 млн рублей. Недавно он направил ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии более мягким видом наказания. Однако в прокуратуре выступили против.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, Шилиманов не принял мер по исполнению приговора в части перечисления потерпевшей стороне суммы материального ущерба, а также штрафа в доход государства. В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Михаил Шилиманов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Напомним, что вторым фигурантом дела "Титановой долины" был экс-генеральный директор особой экономической зоны Артемий Кызласов. Суд признал его виновным в получении взятки и назначил 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 13 млн рублей.