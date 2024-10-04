Самую яркую комету за последние три десятилетия увидят россияне в октябре

Россияне увидят самую яркую комету за последние три десятилетия. Ее можно будет наблюдать в октябре.

Небесное тело будет пролетать мимо Земли на расстоянии чуть более 70 млн километров. Ее можно будет заметить в западной части неба за горизонтом следующие две недели после захода солнца, пишет Lenta.ru.

На пике яркости комета будет 12 октября.

Напомним, что также в ближайшие дни россияне увидят полярные сияния. Они возникнут после мощной вспышки на Солнце, которая произошла 2 октября и вызвала сильные магнитные бури.