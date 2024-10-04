Онищенко: в Россию могут завезти опасный вирус Марбург

В Россию могут завезти опасный вирус Марбург. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ученый отметил, что чтобы не допустить распространения заболевания, в стране нужно проводить профилактические мероприятия и тренинги для врачей, чтобы они могли верно определить заболевание.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации с лихорадкой Марбург в Руанде. Специалисты отметили, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус.

Вспышку лихорадки прокомментировала руководитель рабочей группы Госдумы по биологической безопасности, вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая. По ее мнению, ситуация будет развиваться так же, как с Эболой, тогда США испытывали на жителях Африки вакцину и поставляли ее в рамках якобы гуманитарной миссии.

Лихорадка Марбург - острое вирусное заболевание. Она отличается тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, а также может передаваться от больного человека здоровому через близкие контакты.