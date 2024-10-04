СКР проверит информацию о похищении пенсионеров в четырех регионах

Следственный комитет России проверит информацию о похищении пенсионеров.

Информацию об этом сообщил один из федеральных каналов. Результаты должны сообщить председателю ведомства Александру Бастрыкину, пишет телеграм-канал Следственного комитета.

Похищения людей, которых якобы используют в качестве работников на стройках и в сельском хозяйстве, произошли в Москве, Краснодарском крае, республиках Дагестан и Адыгея.

Провести проверки и доложить об установленных обстоятельствах должны главы следственных управлений СК России по данным регионам.

Ранее мы сообщали, что в Тульской области цыгане удерживали в рабстве на ферме десять человек. Они отбирали у людей паспорта, телефоны, били и заставляли собирать яблоки. А когда работники сбегали, их ловили и возвращали обратно.