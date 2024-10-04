04 Октября 2024
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: Илья Бархатов

В Челябинске завершено возведение здания РМК-Арены и уже сыгран первый матч

Здание РМК-Арены в Челябинске полностью возведено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Строители уже выполнили устройство железобетонного каркаса здания, смонтировали металлоконструкции и завершили кладку наружных и внутренних стен. На сегодняшний день специалисты приступили к отделочным работам. Активно идет устройство кровли, монтаж внутренних перегородок. Параллельно идет процесс устройства внутренних инженерных коммуникаций и внешних инженерных сетей, а также устройство фасада. На подземной парковке на 180 мест уже идут покрасочные работы.

"По логистике, уровню спортивного оборудования, организации безопасности и удобству это будет один из самых технологичных и безопасных объектов в стране как для спортсменов, так и для болельщиков", - отмечает директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Николай Сандаков у здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Илья Бархатов

Возведение уникального сооружения РМК-Арены – аэротрубы для тренировок по парашютному спорту – также подошло к важному этапу. Здесь уже идет монтаж оборудования.

"Уже смонтирован механизм, который будет распределять в аэротрубе воздушные потоки. Сейчас мы готовимся к установке стеклянной полетной зоны высотой порядка 20 метров", - рассказал руководитель монтажных работ по установке аэротрубы (ООО "Туннель технологии") Роман Мухин.

Баскетбольный матч в здании РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Илья Бархатов

В честь 100-летия челябинского баскетбола, 10-летия БК "Челбаскет" и старта баскетбольного сезона опробовать будущую главную спортивную площадку города первым удалось игрокам по баскетболу 3х3. Представители команд "Курчатов" (Челябинск) и "Стелла СКСО" (Екатеринбург) стали первыми спортсменами, кто сыграл в большом зале будущей арены. Итоговый счет первого баскетбольного матча в РМК-Арене – 18:12 в пользу команды "Курчатов".

"Было приятно первыми опробовать площадку РМК-Арены. По-белому завидую тем ребятам, которые будут здесь тренироваться", - поделился мнением игрок команды по баскетболу 3х3 "Курчатов" Андрей Малышев.

Баскетбольный матч в здании РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Илья Бархатов

Спортивно-зрелищный комплекс с объектами обслуживания инженерного и транспортного назначения, который строит Русская медная компания, откроется на северо-западе Челябинска. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной площадкой на Южном Урале. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения пяти тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей.

Здание РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Илья Бархатов

В проекте РМК-Арены будут локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол и волейбол. Также оборудование малой арены предусматривает проведение турниров по единоборствам, полноценный фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт. Помимо этого, в спортивном комплексе появится уникальная аэротруба для профессионального парашютного спорта. Ее мощности хватит, чтоб поднять более 10 спортсменов одновременно.

Внешний дизайн здания будет выполнен в стиле хай-тек, а сам фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около тысячи квадратных метров, в том числе над центральным входом в Арену будет смонтирован первый в России экран с медиастеклом.

Здание РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Илья Бархатов

Согласно прогнозам, уникальный спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно. После сдачи РМК-Арена станет одной из визитных карточек Челябинска.

Теги: РМК-Арена, здание, матч, баскетбол


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