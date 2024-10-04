Названы две вероятные причины пожара на нефтебазе в Прикамье

Спасатели завершили тушение крупного пожара на нефтебазе в деревне Осенцы в Прикамье.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем, аварийный режим работы электрооборудования, сообщает МЧС России.

Напомним, в промзоне деревни Осенцы горела частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тыс. "квадратов". Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС не допустили перехода пожара на частные жилые дома и административный корпус.