Предпринимательницу из Екатеринбурга лишили автомобиля из-за долга за свет в 1,8 млн

Индивидуальную предпринимательницу из Екатеринбурга лишили автомобиля Suzuki Grand Vitara из-за долга за электричество на сумму свыше 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Там пояснили, что предприниматель задолженность не оплачивала, на прием в отдел судебных приставов не являлась. Когда же было решено арестовать расчетные счета должницы, выяснилось, что поступавших на них денег недостаточно для полного погашения задолженности. Тогда и было установлено, что в собственности предпринимательницы есть автомобиль, который та предварительно оставила не по месту регистрации.

Несмотря на это, приставы все же нашли транспортное средство. Был составлен акт описи и ареста, после чего машину переместили на специализированную стоянку.

Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, автомобиль будет реализован на торгах в ТУ "Росимущества".