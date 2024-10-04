"Он устал": вице-губернатор Свердловской области ушел в отставку

Вице губернатор Свердловской области – глава аппарата губернатора и правительства региона Валерий Чайников ушел в отставку. Информацию об этом подтвердила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

"Проводили в отставку заместителя губернатора Свердловской области Валерия Аркадьевича Чайникова. Валерий Аркадьевич ушел по собственному желанию, и его можно понять: в последние годы работал практически без выходных. А если учесть, что множественные конфликты в городах и районах он принимал близко к сердцу, сам их пытался уладить, и ему это удавалось, то понимаем, как же он устал. Ему все удавалось", - написала Мерзлякова на своей странице в соцсети.

По ее словам, сейчас Чайникову "сделано много предложений".

"Думаю, что он выберет то место, где будет полезнее", - отметила омбудсмен.

Валерий Чайников был назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области в 2018 году. До этого он возглавлял избирательную комиссию региона.