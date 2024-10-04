Новый уральский полпред Путина прибыл в Екатеринбург

В Екатеринбург вечером 3 октября прибыл новый полпред президента в УрФО Артем Жога. Его встречали сотрудники аппарата, в том числе, замполпреда Александр Калиберда.

Кадры встречи опубликовала пресс-служба полпредства. Жога вышел из самолета, прошел в аэровокзал, неся в руках, судя по одному из фото, костюм.

Примечательно, что встречать сменщика Владимира Якушева в аэропорт Кольцово не приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее Жога заявил, что намерен посетить каждый регион УрФО, чтобы лично познакомиться с руководителями и узнать о самых острых проблемах, нуждающихся в оперативном решении.

"В планах – посетить все субъекты Урала. Лучше всех о проблемах и достоинствах своих регионов знают их руководители, работники администраций и, конечно, сами жители. Поэтому обязательно проведу ряд встреч для погружения в специфику округа", – написал новый полпред в УрФО в своих социальных сетях.