04 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Педагогам могут дать возможность требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внесет на рассмотрение депутатов проект закона, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений.

Изменения могут внести в закон об образовании. В пояснительной записке к документу говорится, что в СМИ приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их действий. Это происходит даже тогда, когда эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью.

Парламентарий считает, что в условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников.

Чернышов считает, что инициатива станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищённости и престижа педагогических работников. Вице-спикер отметил, что положение российских школьных учителей таково, что они всем должны, а их собственные права, учитывая специфику работы практически не защищены, сообщает РИА "Новости".

Ранее опрос показал, что час учебной работы российского учителя оценивается в среднем чуть более чем в 300 рублей.

Теги: педагоги, образование


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