Медведев: Единственной формой привлечения россиян для участия в СВО является заключение контракта

Единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции является заключение контракта.

Как сообщил на своей странице во "Вконтакте" заместитель председателя Совета РФ безопасности Дмитрий Медведев, к работе приступила комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная главой государства Владимиром Путиным. Пост политик сопроводил фотографиями с заседания комиссии, в котором также участвовал глава Минобороны Андрей Белоусов.

Медведев отметил, что работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах, совершенствуется система федеральных и региональных выплат и другие формы поддержки военнослужащих и их семей. Отмечается, что работа будет продолжаться "до достижения полной и окончательной победы над врагом".

Ранее Медведев заявил, что Россия начала специальную военную операцию, действуя в соответствии с уставом ООН. По его словам, Москва имела право применить силу в рамках самообороны и действовала на упреждение.