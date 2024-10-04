Зеленский назвал правильным выход украинских войск из Угледара

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным выход ВСУ из Угледара.

Как сообщает "Укринформ", по словам президента, благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. На вопрос о причинах, по которым был оставлен Угледар, Зеленский сказал, что Украина не может остановить Россию "без соответствующего оружия".

Глава государства призвал союзников предоставить Киеву "возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы".

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что решение до последнего не отдавать приказ отступить украинским военным в Угледаре, является фактическим предательством ВСУ со стороны Зеленского.