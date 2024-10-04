04 Октября 2024
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

Нарышкин заявил, что западные политики замыслили перейти "красные линии" России

Некоторые политики на Западе готовы перейти очерченные Москвой "красные линии".

Как заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, на это указывают обсуждения об ударах по России дальнобойным оружием.

"У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо "красных линий", которые РФ обозначает", – сказал он. Доказательством таких намерений являются дискуссии о применении дальнобойных западных систем, поставленных Киеву, по объектам в глубине РФ, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден планирует 13 августа обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. Байден заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Теги: Нарышкин, Запад, оружие


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Ранее 10.09.2024 16:13 Мск США и Британия обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

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