В Курганской области в 2,5 раза увеличат размер выплаты контрактникам

Губернатор Курганской Вадим Шумков области увеличит в 2,5 раза выплату за контракт с Минобороны.

Это произойдет с 7 октября, заявил он в Telegram. Добровольцы будут получать 1,5 млн руб. вместо 650 тыс. руб.

Кроме того, выделяется дополнительное финансирование на комплектование граждан региона, которые участвуют в спецоперации. Это средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники и другое.

Ранее власти Среднего Урала официально увеличили размер выплаты уральцам, заключившим контракт на прохождение службы на СВО. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Размер единовременной выплаты теперь составляет 1,5 млн рублей.