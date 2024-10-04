ФАС пригрозила МТС за повышение тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба России признала оператора сотовой связи МТС нарушителем антимонопольного законодательства в связи с необоснованным повышением цен на связь.

В сообщении ведомства сказано, что в апреле и мае текущего года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет. Представитель оператора сообщил, что в компании уведомлены о решении и дальнейшие действия будут определять после ознакомления с позицией регулятора.

В мае МТС получила аналогичное предписание от ФАС. Тогда представитель пресс-службы МТС заявил, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату частот, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети, сообщают "Ведомости".

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