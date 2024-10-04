Похищенный ярославский кенгуренок найден живым в Подмосковье

Детеныш кенгуру, которого похитили из Ярославского зоопарка, обнаружен в подмосковном Королеве.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, кенгуренка отыскали полицейские из Ярославской и Московской областей.

Карлик-похититель кенгуру оказался вором-рецидивистом. 31-летний Иван Некрасов пользовался своим маленьким ростом, чтобы без проблем попадать в помещения. Его рост – менее 150 сантиметров, за это его прозвали "карликом". Когда карлика поймали, второго кенгуренка он уже продал, а третьего собирался обменять на макаку, о которой давно мечтал.