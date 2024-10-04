Три фигуранта по делу криптобиржи Cryptex отправлены под домашний арест

В Москве Замоскворецкий суд отправил под домашний арест Александра Терещенко по делу против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS.

Мера будет действовать до 28 ноября. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие. Также суд установил ему "определенные запреты и ограничения" на период домашнего ареста. Терещенко на заседании суда заявил, что не признает вину ни по одной из статей. Ранее на допросе Терещенко признал причастность к вменяемым ему преступлениям, однако позже поменял показания.

Также суд на тот же срок отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела — Руслана и Романа Ореховских, сообщает ТАСС.

Преступное сообщество создали в 2013 году. В структуру входили 33 онлайн-сервиса. По мнению Следственного комитета, фигуранты дела с помощью сервисов "вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств". В собственности у подозреваемых нашли вертолеты "Робинсон", автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы и более 1,5 млрд рублей.