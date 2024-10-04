Росавиация продлила ограничения на полеты на Ближнем Востоке

Росавиация рекомендовала отечественным авиаперевозчикам до 3 ноября выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих стран только в период с 09:00 до 19:00 мск.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничения действуют до 02:59 мск 3 ноября.

В случае изменений в рекомендациях агентство о них проинформирует, заявил представитель службы Артем Кореняко.

При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств, уточнили ранее в Росавиации.