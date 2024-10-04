04 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банки выступили против запрета на увеличение кредитных лимитов по картам

Российские банки выступили против проекта закона о запрете на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком.

Об этом следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в адрес Центробанка, Минфина, Совета Федерации и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Документ, одобренный в первом чтении 2 октября, запрещает включать в договор потребительского кредита условия, "предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора". В пояснительной записке сказано, что в настоящее время кредиторы могут повышать лимит в одностороннем порядке и тем самым навязывают услуги по дополнительному кредитованию, вгоняя граждан в долговую яму.

В письме НСФР сказано, что участники финансового рынка не поддерживают инициативу, так как включаемое в договор условие о возможности увеличения лимита кредитования в пределах установленного максимального значения "юридически не является односторонним изменением", сообщает РБК.

Тем временем, россияне все чаще берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации. По данным Центробанка России, с июля 2023 года по июль 2024-го количество таких заемщиков увеличилось более чем на 20%, или на 800 тыс. человек.

Теги: банки, кредиты


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Ранее 02.10.2024 03:14 Мск Россияне кредитуются одновременно в банке и МФО

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