В Астрахани идет ремонт детской поликлиники в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

"Капитально ремонтируем детское отделение городской поликлиники № 3 на улице Савушкина. Ранее с такой просьбой обратилась жительница Астрахани. Разбирал вопрос в рамках личного приема по поручению Президента. Масштабные работы проводим благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Завершить ремонт планируем до конца года", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На сегодняшний день в отделении залили стяжку, заменили окна, оштукатурили стены, демонтировали двери и входную группу. Специалисты выполняют монтаж вентиляции.

"Помимо этого, в текущем году мы ведем капремонт ещё восьми медучреждений: поликлиник Ахтубинской и Красноярской районных больниц, отделение городской поликлиники № 5 по улице Полякова, участковых больниц в Ахтубинском, Володарском и Енотаевском районах и ФАПов в селах Поды Черноярского района и Лебяжьем Камызякского района", - отметил губернатор Астраханской области.