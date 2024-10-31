В России в ноябре подорожают машины, бензин и некоторые продукты

В ноябре в России ожидается повышение стоимости автомобилей, бензина и многих продуктов питания. Как пишет bankiros.ru, причина подорожания – инфляция, санкции и увеличение налоговых ставок.

Так, повысятся цены на автомобили из-за повышения ставки утилизационного сбора. По словам участников российского авторынка, по итогам октября цены на иномарки вырастут как минимум на 2-3%, а в ноябре – еще на 3-5%.

Также повысятся цены на бензин: по прогнозам экспертов, литр АИ-92 будет продаваться по цене от 54 рублей и выше, АИ-95 - не менее 59 рублей, а дизельное топливо будет стоить примерно 66,5 рубля.

Из продуктов подорожают сливочное масло и яйца - примерно на 5%. Также повысятся в цене свинина, говядина, колбасы и сосиски.

Хлеб, по словам экспертов, подорожает примерно на 5-7%, яблоки - на 1,5%, а бананы – на 0,5%.

Изменение цен связано не только с инфляцией, но и с постепенным ростом цен на продукты, которые традиционно пользуются спросом на новогоднем столе. В частности, речь идет о красной рыбе и икре.