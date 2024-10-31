Виталий Хоценко: Турналог даст муниципалитетам дополнительные средства на создание современных общественных пространств

Губернатор Омской области Виталий Хоценко уверен, что введение туристического налога поможет обеспечить областной столице дополнительные средства на повышение привлекательности городской среды.

Глава региона высказал мнение о возможности пополнения за счет этого местного бюджета для улучшения и модернизации городской инфраструктуры.

«Это позволит муниципалитетам получать дополнительные средства на создание современных общественных пространств, зеленых зон, организацию пешеходных и велодорожек, других проектов, связанных с развитием инфраструктуры», - отметил Виталий Хоценко.

Напомним, с 1 января 2025 года вступает в силу новая глава Налогового кодекса Российской Федерации — «Туристический налог». Омским городским Советом накануне принято решение использовать данную возможность, предоставленную государственными структурами.

Теперь, с начала нового года владельцы гостиничного бизнеса будут отчислять 1% от стоимости проживания на площадях принадлежащих им отелей, гостиниц, санаториев и т.д. в местный бюджет. С начала 2026 года данный налог увеличится до 2%, с 2027 года — до 3%, с 2028 года — до 4% и с 2029 года — до 5% от стоимости проживания.