Поручение Виталия Хоценко - 15 жилищных сертификатов вручили выпускникам детдомов Омской области

На решение жилищного вопроса детей-сирот распоряжением Губернатора было выделено из областного бюджета дополнительно ещё более 51 млн рублей, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Благодаря этому выдано ещё 15 сертификатов на приобретение жилья в собственность. Размер сертификата составляет около 3,7 млн рублей. В пределах этой суммы получателю можно приобрести жильё в любом регионе России.

В 2024 году Правительством Омской области направлено более 834 млн рублей на финансовое обеспечение сертификатов.

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют сироты, участвующие в СВО. Сегодня на вручении сертификатов в министерстве строительства Омской области было четверо участников специальной военной операции.

«Безусловно, это очень важное событие для меня. Сертификат - это быстрее, можно поискать квартиру, где удобно, можно добавить свои средства и купить гораздо большую по площади квартиру. Я уже присмотрел жильё - двухкомнатную квартиру», - поделился получатель сертификата Александр Гоношилин.

Всего с начала года оформлены и выданы получателям 258 жилищных сертификатов. Большинство из них выбрали и приобрели жильё в Омске и Омской области.

На жилищный сертификат можно не только приобрести готовое жильё, но и полностью погасить ипотечный кредит.

Губернатор Виталий Хоценко считает обеспечение жильём детей-сирот одним из важнейших приоритетов. Эту работу в регионах на личном контроле держит полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

В Омской области за три года действия такой меры поддержки детей-сирот, как социальная выплата, выдано 723 жилищных сертификата.