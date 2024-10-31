Австралийского страуса, который сбежал с фермы в Сыктывкаре, поймали

Страуса эму, который сбежал с фермы в республике Коми, наконец-то поймали. Об этом сообщает Telegram-канал "Песец".

По словам владельцев фермы, которые содержат трех экзотических птиц эму, птица сбежала, потому что сильно испугалась чего-то. По некоторым предположениям – лисы. Она выломала металлический забор и убежала к трассе. К тому же эму до этого подралась со своим сородичем и бегала по загону туда-сюда.

Страус по имени Вася почти неделю бегал по таежным лесам. В поисках птицы участвовали ветеринары, местные жители и волонтеры. Проблемой оказалось то, что ружьё ветеринара со снотворным перо страуса не пробивает.

Сейчас птицу везут домой. Подробности того, как поймали страуса не сообщаются.