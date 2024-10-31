Срок завершения ремонта улицы Ельцина в Екатеринбурге снова перенесли

Сроки завершения ремонтных работ на улице Ельцина в Екатеринбурге снова перенесли. Изначально участок должны были открыть еще к 1 сентября, позднее - к 10 октября, а сейчас сообщается о 15 ноября.

Как следует из обновленных данных на заключенный госконтракт, стоимость работ составляет 227 млн 141 тыс. 665 рублей. За эту сумму "Уралдортехнологии" должны были отремонтировать:

улицы Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта,

Хохрякова от Куйбышева до Радищева,

переулка Центральный Рынок от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана,

улицы 8 Марта от Ленина, 24а до Ленина, 31,

дороги по улице Братьев Быковых от Свердлова до Челюскинцев,

Зенитчиков от Братской до Палисадной,

тротуара по улице Машинистов от дома №1 до Колмогорова.

Значительная часть этих участков уже отремонтирована, однако работы на улице Бориса Ельцина до сих пор не могут завершить. Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал журналистам, что ремонт на этом участке должны завершить уже на этой неделе.