Набиуллина: Жесткая денежно-кредитная политика - не прихоть ЦБ

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике. Напомним, 25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордного 21%.

"Мы были вынуждены войти в период жесткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики", — сказала Набиуллина в Госдуме. Ее заявление приводит ТАСС.

По ее словам, такие меры - это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике.

Глава ЦБ считает, что период жесткой ДКП "окупится". Набиуллина отметила, что через это прошли многие страны, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции.

Ранее Набиуллина допустила возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре. Центробанк начнет опускать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво снижаться. "Пока не могу сказать, когда это произойдет", - сказала глава регулятора.