Программу по подготовке и сертификации нянь могут создать в России

Государственную программу по подготовке и сертификации нянь могут создать в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Ярослав Самылин, пишет SHOT.

Он обратился с заявлением в правительство и попросил ввести специальное обучение для сиделок. По его словам, эта услуга нужна тем мамам, которые не хотят водить ребёнка в частный детский сад.

Россиянкам, чтобы не волноваться и не переживать за качество услуг и отношение к малышу, лучше обращаться к проверенным специалистам из госреестра. Они пройдут специальные курсы и будут знать, как обращаться с малышом.

Ранее, в апреле, в Совете Федерации предложили обучать на нянь в российских учебных заведениях. С таким предложением выступила член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина.

"Это позволит близким людям, нанимающим няню ребенку, а также родственнику, нуждающемуся в постоянном уходе и заботе, быть спокойными и уверенными в том, что их близкий человек находится в полном спокойствии и безопасности", — отметила депутат.