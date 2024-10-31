Жители Екатеринбурга выберут "народного дворника" города

В Екатеринбурге выберут самого лучшего "народного дворника". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Одноименную городскую премию запускает уральский девелопер "Атом", чтобы воздать должное тем, кто редко получает заслуженное признание за свой неоценимый вклад в жизнь города. По задумке, номинанты и победители станут источником вдохновения и гордости для горожан, напоминая о том, что истинная сила города – во вкладе каждого его жителя.

"Премия "Народный дворник" в Екатеринбурге – это не просто акт признания, это голос всего общества, призывающий к уважению и благодарности к тем, кто делает наш город лучше. Несмотря на обилие "народных премий" в Екатеринбурге, эта сфера деятельности остается вне зоны видимости и не поощряется. Поддерживая культуру труда среди горожан, крупнейший строительный холдинг Урала компания "Атомстройкомплекс" стремится превратить премию в новую городскую традицию и актуальную практику", - отметил креативный и бренд-директор "Атомстройкомплекса" Никита Харисов.

Название премии хорошо известно старшему поколению екатеринбуржцев, заставших период активного творчества старика Б.У. Кашкина (творческий псевдоним советского инженера Евгения Малахина). Он осознанно сменил сферу деятельности ради свободы творчества. Став дворником, старик Б.У. Кашкин вместе с созданным им обществом "Картинник" и творческой молодежью в начале 90-х преображал маргинализованные пространства яркими росписями на мусорных контейнерах, гаражах и бетонных заборах. Часть дошла до наших дней и стала достопримечательностями Екатеринбурга.

С 1 ноября по 1 декабря горожане могут выдвинуть себя или других кандидатов на соискание премии. После модерации и отбора заявок, соответствующих критериям, будут проведены интервью с номинантами и съемки вверенных им участков для создания профилей на сайте премии. Отдать свой голос в рамках народного голосования можно будет с 23 декабря 2024 по 23 января 2025 года.

Номинироваться на премию могут как штатные дворники, так и активисты, объединяющие усилия по улучшению городской среды. Тройке лидеров народного городского голосования организаторы вручат денежные призы. Предложить кандидатов можно на официальном сайте премии. Там же можно ознакомиться с положением о премии, критериями и правилами проведения конкурса.