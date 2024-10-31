Мэр Тюмени отчитался о работе за 2023 год

Глава Тюмени Максим Афанасьев отчитался перед депутатами думы города о своей работе. Среди тем разговора были реализация нацпроектов, жилищное строительство, благоустройство, развитие транспортной инфраструктуры и другие важные для горожан темы.

"Поблагодарил депутатов думы за поддержку в решении значимых для жителей Тюмени вопросов. Уверен, что, объединив усилия, мы успешно решим много задач на благо города и наших жителей", - написал политик в своем telegram-канале.

По данным пресс-службы мэрии, во время отчета депутат Алексей Чирков отметил, что в городе преображаются общественные пространства, обновляется транспорт, растет интерес к городу, как следствие увеличивается туристический поток. Избранник спросил мэра, есть ли у города планы по модернизации и преображению остановочных комплексов, которые не вписываются в современную городскую среду. По мнению Афанасьева, "вопрос требует внимания, что подтверждают и обращения жителей в социальных сетях".

"Мы проанализировали транспортные артерии, оценили качество и состояние остановочных павильонов и приняли решение, начиная с 2025 г., ежегодно производить замену 50 автопавильонов. Для того чтобы деятельность была системной, внесены изменения в правовую базу. Они предусматривают только один тип павильонов, который протестирован в рамках проекта "Умный город", – многофункциональные остановки. Идет работа по новым территориям жилищного строительства: за их счет устанавливаются новые автобусные остановки соответствующего типа", сказал мэр.