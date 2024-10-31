Объем просрочки по ипотеке вырос почти на 40% за год

Объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам с сентября 2023 года вырос на 37%. Об этом свидетельствуют данные БКИ "Скоринг Бюро", пишут "Известия".

Отмечается, что показатель стал активно расти с начала года. Речь идет об обязательствах, которые заемщики не обслуживают более трех месяцев. В абсолютном выражении на конец сентября 2024 года сумма таких долгов достигла 136 миллиардов рублей.

Как объясняют эксперты, причина роста просрочки заключается в том, что россияне брали кредиты на жилье даже под высокие проценты в надежде на рефинансирование. Теперь из-за роста ключевой ставки такие долги начали "вызревать".

Ранее сообщалось, что для повышения доступности ипотеки банки все больше увеличивают срок ее выплаты. В результате почти половина ипотеки в первом полугодии 2024 года выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения превысит 65 лет. А у 67% она превысит 60 лет.

В целом средний размер задолженности по ипотеке на данный момент составляет 1,9 млн рублей. Но сюда входят и те, которые недавно взяли ипотеку, и те, которые ее уже почти погасили. Более точно характеризует ипотеку цифра в 3,9 млн рублей - столько должны в среднем выплатить заемщики, которые взяли кредит во втором квартале.