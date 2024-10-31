На Урале задержаны похитители подростков, вымогавшие деньги у их родственников

На Среднем Урале задержаны участники ОПГ, занимавшиеся шантажом и вымогательством. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Преступление было совершено в Екатеринбурге в июле этого года: злоумышленники устроили вооруженное разбойное нападение на двух несовершеннолетних. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены ОПГ похитили подростков и угрозами стали вымогать деньги у их родственников. Жизнь ребят похитители оценили в 300 тысяч рублей за каждого. В итоге преступников задержали.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК РФ "Похищение двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, из корыстных побуждений" и "Вымогательство". В дальнейшем речь может зайти и о статье "Участие в преступном сообществе".

Как сообщало Накануне.RU, скоро суд начнет рассматривать дело жительницы Каменска-Уральского, которая похитила ребенка своей знакомой.