Из Рощино более чем на 15 часов задерживается вылет в Таиланд

В тюменском аэропорту Рощино на 15,5 часов задерживается рейс 3121 авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд). Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.

Согласно данным онлайн табло, самолет должен был улететь сегодня, в 02.25. По расписанию вылет намечен на 18.00.

Как сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, пассажиры уведомлены перевозчиком о переносе время вылета заблаговременно. Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле тюменской транспортной прокуратуры. О причинах задержки не сообщается.

Накануне.RU направило запрос в авиакомпанию.