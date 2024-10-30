На центральной котельной города Нариманов завершают пусконаладочные работы

Отопительный сезон в Астраханской области стартовал 21 октября. Однако многие муниципальные образования в течение двух недель проводят еще и пусконаладочные работы. В случае аварий — оперативно устраняют их. Такая ситуация возникла в городе Нариманов Наримановского района.

Как пояснили в районной администрации, изношенность сетей водо- и теплоснабжения в городе составляет более 70%. Из-за прорывов на теплотрассе работу котельной приходится приостанавливать до устранения неполадок.

Исполняющий обязанности главы Наримановского района Сергей Плотников сообщил, что ремонтные работы на сетях теплоснабжения планируют завершить сегодня. В это же время возобновят и подачу тепла.

В этом году из районного бюджета в город Нариманов были выделены дополнительные средства на проведение ремонтных работ. В райцентре заменили два километра сетей, запорные арматуры и провели техобслуживание центральной котельной.

Кроме того, администрация МО подала документы на включение объектов водо- и теплоснабжения в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2025–2030 годы.