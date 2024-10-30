Воспитательницу, которая проволокла малышей по асфальту, уволили в Подмосковье

В Подмосковье уволили воспитательницу, таскавшую детей по асфальту. Она протащила двухлетних детей за руки и швырнула на ступеньки детского сада, сообщает LIFE.

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18-летняя Дилдора проработала в детском саду всего 2 дня.

При этом, девушка оставила других детей на площадке без присмотра.

Когда родители малышей обратились в полицию, воспитательница плакала и просила прощения. Она заявила, что якобы у ребёнка слетел ботинок, и пока она пыталась его поднять, второй малыш соскальзывал.

Проводится разбирательство.